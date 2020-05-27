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Сегодня «РБ Лейпциг» примет «Герту»
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В среду, 27 мая, «РБ Лейпциг» на домашнем стадионе проведёт встречу против берлинской «Герты».В источнике
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«РБ Лейпциг» — «Герта». Трансляция

Sport24.ru 11:02
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Лейпциг – Герта: прогноз на матч Бундеслиги (27 мая 2020 года)

LiveResult.Ru 03:48
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«РБ Лейпциг» — «Герта»: прогноз Александра Неценко на матч 28-го тура Бундеслиги

Чемпионат 07:30
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