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Сегодня РФС может принять решение о возобновлении сезона РПЛ
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На заседании должны принять решение, будет ли возобновлен, в частности, сезон РПЛ, который был прерван в марте после 22 туров. Начало заседания – в 11:00 по московскому времени.В источнике
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Сегодня РФС может принять решение о возобновлении сезона РПЛ

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