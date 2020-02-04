НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеХет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону» над «Лос-Анджелесом»«Ливерпуль» вторым составом победил в Кубке Англии «Шрусбери Таун»Гол Мамаева помог «Ростову» переиграть «Партизан»Головин помог Монако обыграть АнжеМесси неверно истолковал слова АбидаляСпорт-ЭкспрессСегодня «Сельта» представит СмоловаSoccernews.ru7Soccernews.ruИноПроСпортМатч ТВЧемпионатRT на русскомФутбол РоссииСпорт-ЭкспрессНовичок «Сельты» российский форвард Федор Смолов сегодня будет официально представлен на пресс-конференции.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Эксперты подсчитали, сколько Смолов забьет за «Сельту» в этом сезонеSport24.ru 13:26 «Сельта» провела презентацию СмоловаЧемпионат 12:13Как «Сельта» представила Федора СмоловаСпорт-Экспресс 09:41рекламаГлавноеХет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону» над «Лос-Анджелесом»«Ливерпуль» вторым составом победил в Кубке Англии «Шрусбери Таун»Гол Мамаева помог «Ростову» переиграть «Партизан»Головин помог Монако обыграть АнжеМесси неверно истолковал слова АбидаляНовости