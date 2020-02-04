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Сегодня «Сельта» представит Смолова
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Новичок «Сельты» российский форвард Федор Смолов сегодня будет официально представлен на пресс-конференции.В источнике
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Эксперты подсчитали, сколько Смолов забьет за «Сельту» в этом сезоне

Sport24.ru 13:26 
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«Сельта» провела презентацию Смолова

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Как «Сельта» представила Федора Смолова

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