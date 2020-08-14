«Спартак» сыграет с «Ахматом» в первом матче после судейского скандала

Сегодня во 2-м туре РПЛ состоится встреча московского «Спартака» и грозненского «Ахмата». Для «красно-белых» эта игра станет первой после судейского скандала. В источнике