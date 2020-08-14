НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеКокорин из-за травмы пропустит два матча «Спартака»«Ахмат» арендовал нападающего «Спартака» Мелкадзе«Химки» предложили Глушакову контракт на один годАрбитр Турбин рассудит «Спартак» и «Ахмат» во втором туре РПЛСтартовый состав «Спартака» на игру против «Ахмата»: в воротах Максименко, а Кокорина нет в заявкеГлавноеМать судьи Казарцева пожаловалась на травлю и оскорбления в адрес сынаОлимпийская чемпионка Алина Загитова поступает на журфак РАНХиГСНурмагомедов назвал Гэтжи достойным соперникомТульский «Арсенал» играет вничью с «Уфой» после первого таймаКвят показал 17-е время в первой практике Гран-при ИспанииCT news«Спартак» сыграет с «Ахматом» в первом матче после судейского скандалаГЛАС.RU6ГЛАС.RUCT newsSportmail.ruMockva.ruMetaratingsКП - Северный Кавказ (Ставрополь)Сегодня во 2-м туре РПЛ состоится встреча московского «Спартака» и грозненского «Ахмата». Для «красно-белых» эта игра станет первой после судейского скандала.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Спартак» – фаворит матча 2-го тура РПЛ с «Ахматом»Metaratings 08:26«Спартак» - «Ахмат»: онлайн-трансляция матча 2 тура РПЛМК-Спорт 03:44Спартак - Ахмат: когда и по какому каналу трансляция матча РПЛ (2 тур)Prognozist 03:05рекламаЕщё по темеКокорин из-за травмы пропустит два матча «Спартака»«Ахмат» арендовал нападающего «Спартака» Мелкадзе«Химки» предложили Глушакову контракт на один годАрбитр Турбин рассудит «Спартак» и «Ахмат» во втором туре РПЛСтартовый состав «Спартака» на игру против «Ахмата»: в воротах Максименко, а Кокорина нет в заявкеГлавноеМать судьи Казарцева пожаловалась на травлю и оскорбления в адрес сынаОлимпийская чемпионка Алина Загитова поступает на журфак РАНХиГСНурмагомедов назвал Гэтжи достойным соперникомТульский «Арсенал» играет вничью с «Уфой» после первого таймаКвят показал 17-е время в первой практике Гран-при ИспанииНовости