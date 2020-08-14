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Сегодня «Спартак» на своем поле примет «Ахмат»
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В пятницу, 14 августа, в Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится встреча 2-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом».В источнике
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«Севилья» – «Манчестер Юнайтед»: ставки, прогнозы и коэффициенты букмекеров на матч 16 августа 2020 года

Bookmaker-ratings.ru 18:40
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«Сочи» — «Химки»: видеотрансляция матча чемпионата России

Спорт-Экспресс 10:00
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Барселона – Бавария прямая трансляция

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