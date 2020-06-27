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Сегодня «Спартак» на своём поле примет «Уфу»
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В субботу, 27 июня, в Москве на «Открытие Арене» столичный «Спартак» в рамках 24-го тура РПЛ примет «Уфу».В источнике
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«Спартак» – «Уфа». Видеотрансляция и текстовый онлайн начнутся в 16:30

Sports.ru 04:40
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«Спартак» — «Уфа»: видеотрансляция матча РПЛ

Спорт-Экспресс 02:00
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«Спартак» — «Уфа»: прогноз Евгения Ловчева на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги

Чемпионат 05:00
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