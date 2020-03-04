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Сегодня «Спартак» сыграет против ЦСКА в Кубке России
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В рамках четвертьфинальной стадии Кубка России «Спартак» примет своих главных соперников ЦСКА.В источнике
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