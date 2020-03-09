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«Спартак» сыграет с «Краснодаром» в красно-белой форме
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Состоялось предматчевое совещание перед игрой 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром». Москвичи определились с формой на встречу.В источнике
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Подробнее о событии
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«Спартак» — «Краснодар». Прямая трансляция

Sport24.ru 07:19
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Спартак - Краснодар 9.03.20 прямая трансляция матча в 16:30

Tverplanet.ru 04:52
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В амфитеатре парка «Краснодар» пройдет трансляция матча «быков» со «Спартаком»

Кубань 24 04:14
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