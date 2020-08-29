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Сегодня «Спартак» встретится с тульским «Арсеналом»
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Московский клуб считается явным фаворитом в этой встречи. Коэффициент на победу «Спартака» составляет 1,58. На победу тульского клуба можно поставить по коэффициенту 6,90.В источнике
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