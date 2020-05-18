Видеотрансляция матча «Вердер» – «Байер» начнется в 21:30

Сегодня «Вердер» и «Байер» закрывают 26-й тур Бундеслиги. На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этой игры. Начало – в 21:30 по московскому времени.