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Видеотрансляция матча «Вердер» – «Байер» начнется в 21:30
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Сегодня «Вердер» и «Байер» закрывают 26-й тур Бундеслиги. На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этой игры. Начало – в 21:30 по московскому времени.В источнике
Подробнее о событии
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«Вердер» — «Байер»: прогноз Александра Шмурнова на матч 26-го тура Бундеслиги

Sport24.ru 09:30 
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Видеотрансляция матча «Вердер» – «Байер» начнется в 21:30

Sports.ru 03:55
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«Вердер» — «Байер»: видеотрансляция матча бундеслиги

Спорт-Экспресс 02:30
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