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Сегодня донецкий «Шахтер» встретится с «Вольфсбургом» в Лиге Европы
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Сегодня в 19:55 по московскому времени «Шахтер» встретится с «Вольфсбургом» в ответном матче 1\8 финала Лиги Европы. Встреча состоится в Киеве на стадионе «Олимпийский».В источнике
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