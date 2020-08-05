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Сегодня донецкий «Шахтер» встретится с «Вольфсбургом» в Лиге Европы
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Сегодня в 19:55 по московскому времени «Шахтер» встретится с «Вольфсбургом» в ответном матче 1\8 финала Лиги Европы. Встреча состоится в Киеве на стадионе «Олимпийский».В источнике
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Лучшие ставки на матч «Шахтер» - «Вольфсбург»

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«Шахтер» — «Вольфсбург». Прямая трансляция

Sport24.ru 11:43
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«Шахтер» и «Вольфсбург» объявили составы на матч 1/8 финала Лиги Европы

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