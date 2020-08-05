Сегодня донецкий «Шахтер» встретится с «Вольфсбургом» в Лиге Европы

Сегодня в 19:55 по московскому времени «Шахтер» встретится с «Вольфсбургом» в ответном матче 1\8 финала Лиги Европы. Встреча состоится в Киеве на стадионе «Олимпийский».