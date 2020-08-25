Сегодня донецкий «Шахтёр» сыграет против «Динамо» в Суперкубке Украины

Во вторник, 25 августа, в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский» донецкий «Шахтёр» и киевское «Динамо» определят победителя в рамках Суперкубка Украины. В источнике