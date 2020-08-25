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Сегодня донецкий «Шахтёр» сыграет против «Динамо» в Суперкубке Украины
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Во вторник, 25 августа, в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский» донецкий «Шахтёр» и киевское «Динамо» определят победителя в рамках Суперкубка Украины.В источнике
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Суперкубок Украины. Шахтер – Динамо. Прогноз на матч от экспертов БК «Париматч»

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