Генич составил прогноз на матч ЛЧ между «Динамо» и «Гентом»

«Динамо» пропустило гол в Бельгии тоже со «стандарта». За «Гент» должны сыграть Хумс и Депуатр. Думаю, «Гент» сможет забить в ответном матче. В источнике