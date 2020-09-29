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Генич составил прогноз на матч ЛЧ между «Динамо» и «Гентом»
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«Динамо» пропустило гол в Бельгии тоже со «стандарта». За «Гент» должны сыграть Хумс и Депуатр. Думаю, «Гент» сможет забить в ответном матче.В источнике
Подробнее о событии
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Динамо Киев - Гент: прогноз и ставка Александра Курякова 29 Сентября 2020 года

Ставка TV 04:47
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Прогноз Генича на матч Лиги Чемпионов «Динамо» Киев — «Гент»

Sport.ru 03:29
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Прогноз на матч «Динамо» - «Гент» от Генича

Евро-футбол.ру 02:23
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