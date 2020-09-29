НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
ГЛАС.RUГЛАС.RU
Сегодня киевское «Динамо» проведет ответный матч против «Гента»
ua.Tribuna.com
  • ua.Tribuna.com
  • Динамомания
  • LiveSport.ru
  • UA-Футбол
  • BetOn
  • Главред
  • ГЛАС.RU
  • Sport24.ru
  • УНИАН
  • Чемпионат
  • Аргументы и Факты - Украина
  • Prognozist
  • Sputnik Грузия
  • Евро-футбол.ру
  • Football-fun.ru
  • DELFI (Эстония)
  • Tricolor TV Magazine
  • КП - Украина
  • FootballHD
  • Pravda.Ru
Фаворитами матча являются киевляне. Коэффициент на победу украинской команды составляет 1,92. На победу «Гента» можно поставить по коэффициенту 4,00.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Прогноз на поединок Динамо Киев - Гент 29 Сентября 2020 года от Механо Каппера

Ставка TV 09:05
alt

«Динамо» Киев — «Гент»: прогноз Максима Калиниченко на игру отбора Лиги чемпионов

Чемпионат 08:30
alt

Ставьте на матч «Динамо» - «Гент» на 1xСтавка!

Все про Спорт ру 05:51
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости