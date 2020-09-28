НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
ГЛАС.RUГЛАС.RU
Сегодня киевское «Динамо» проведет ответный матч против «Гента»
Динамомания
  • Динамомания
  • LiveSport.ru
  • UA-Футбол
  • BetOn
  • Sport24.ru
  • Чемпионат
  • Аргументы и Факты - Украина
  • УНИАН
  • Sputnik Грузия
  • Football-fun.ru
  • DELFI (Эстония)
  • Евро-футбол.ру
  • Tricolor TV Magazine
Фаворитами матча являются киевляне. Коэффициент на победу украинской команды составляет 1,92. На победу «Гента» можно поставить по коэффициенту 4,00.В источнике
Подробнее о событии
alt

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Динамо» Киев принимает «Гент» и другие матчи

Sport.ru 02:00
alt

Прогноз на матч «Динамо» - «Гент» от Генича

Евро-футбол.ру 02:23
alt

Три участника группового этапа футбольной Лиги Чемпионов станут известны уже сегодня

Эхо Москвы 00:08
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости