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Сегодня киевское «Динамо» проведет ответный матч против «Гента»
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Фаворитами матча являются киевляне. Коэффициент на победу украинской команды составляет 1,92. На победу «Гента» можно поставить по коэффициенту 4,00.В источнике
Подробнее о событии
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Три участника группового этапа футбольной Лиги Чемпионов станут известны уже сегодня

Эхо Москвы 00:08
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«Динамо» Киев — «Гент»: эксперты оценили шансы украинского клуба выйти в групповой этап ЛЧ

Чемпионат 00:00
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«Динамо Киев» — «Гент»: прогноз на матч Лиги чемпионов от Максима Калиниченко

Sport24.ru вчера в 20:51 
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