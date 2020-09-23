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Сегодня киевское «Динамо» сыграет против «Гента» в Лиге чемпионов
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В среду, 23 сентября, в бельгийском городе Гент на «Геламко Арене» состоится встреча отборочного этапа Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и местным «Гентом».В источнике
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