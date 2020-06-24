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Сегодня мадридский «Атлетико» проведет матч против «Леванте»
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Матч пройдет в городе Ла-Нусия на домашнем стадионе «Леванте». Мадридский «Атлетико» занимает четвертое место в чемпионате и борется за путевку в Лигу чемпионов.В источнике
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