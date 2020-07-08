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Финал Кубка Украины состоится на стадионе «Металлист» без зрителей
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Напомним, что финальный матч Кубка Украины по футболу между командами «Динамо» (Киев) и «Ворскла» (Полтава) состоится 8 июля в 21:30 на стадионе «Металлист».В источнике
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