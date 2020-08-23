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Сегодня состоится финальный матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария»
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Сегодня, 23 августа, состоится финальный матч розыгрыша Лиги чемпионов-2020.В источнике
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Финал Лиги чемпионов: где и во сколько смотреть онлайн «ПСЖ» — «Бавария»

Sport24.ru 19:39 
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Сегодня состоится финальный матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария»

BetOn 18:31
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ПСЖ - Бавария: где смотреть матч

Евро-футбол.ру 19:12
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