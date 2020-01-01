Сегодня стартует 27 тур РПЛ. Пройдут матчи за «выживание»

7 июля двумя играми стартует 27 тур российской футбольной Премьер-лиги. Во вторник состоятся матчи команд, борющихся за сохранение прописки в высшем дивизионе.