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Тамбов — Ахмат 1:2
Sports.ru
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7 июля двумя играми стартует 27 тур российской футбольной Премьер-лиги. Во вторник состоятся матчи команд, борющихся за сохранение прописки в высшем дивизионе.В источнике
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«Тамбов» принимает «Ахмат» и другие матчи РПЛ

Sport.ru 10:59
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Чемпионат России. «Крылья Советов» на выезде забили 4 мяча «Арсеналу», «Тамбов» проиграл «Ахмату»

Sports.ru 05:10
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Сегодня стартует 27 тур РПЛ. Пройдут матчи за «выживание»

BetOn 03:07
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