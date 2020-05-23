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«Боруссия Д» выиграла у «Вольфсбурга» в гостях
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Дортмундская "Боруссия" оказалась сильнее в противостоянии с "Вольфсбургом" в рамках 27-го тура Бундеслиги со счетом 2:0. Гости вышли вперед в первом тайме.В источнике
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«Боруссия» М. — «Байер» — 1:3. Видеообзор матча 27-го тура чемпионата Германии

Sport24.ru 21:14 
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«Боруссия» М – «Байер» – 1:3: видеообзор матча 27-го тура Бундеслиги

Metaratings 12:45
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Дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Вольфсбург»

LiveSport.ru 11:30
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