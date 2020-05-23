«Боруссия Д» выиграла у «Вольфсбурга» в гостях

Дортмундская "Боруссия" оказалась сильнее в противостоянии с "Вольфсбургом" в рамках 27-го тура Бундеслиги со счетом 2:0. Гости вышли вперед в первом тайме.