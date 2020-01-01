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Сегодня тремя матчами начнется очередной тур РПЛ
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Сегодня, 18 августа, стартует третий тур РПЛ.В источнике
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В четвертом туре на общедоступном ТВ покажут лишь два матча

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Чемпионат России по футболу сезона-2020/2021: расписание матчей 3-го тура

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Зачеркнуть нули: в РПЛ почти не осталось команд без набранных очков

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