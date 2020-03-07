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Стартовал матч между «Оренбургом» и тульским «Арсеналом»
ГТРК Тула
  • КП - Самара0:21
По информации ИА "Тульские новости" В Оренбурге начался матч 21 тура Российской премьер-лиги между местным «Оренбургом» и тульским «Арсеналом».В источнике
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«Оренбург» — «Арсенал»: Деспотович воспользовался ошибкой Левашова и забил гол

Спорт-Экспресс 06:30
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Премьер-лига. «Оренбург» - «Арсенал». Текстовая трансляция

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