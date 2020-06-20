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Сегодня тульский «Арсенал» сыграет со «Спартаком»
Спорт-Экспресс
  • Life.ru0:56
Сегодня в 16:30 по московскому времени состоится поединок 23-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» сыграет со «Спартаком».В источнике
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