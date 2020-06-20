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Сегодня тульский «Арсенал» сыграет со «Спартаком»
Комсомольская правда
  • Life.ru0:56
Сегодня в 16:30 по московскому времени состоится поединок 23-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» сыграет со «Спартаком».В источнике
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«Арсенал» — «Спартак»: прогноз на матч 23-го тура РПЛ от Егора Титова

Sport24.ru 05:16 
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«Арсенал» — «Спартак»: видеотрансляция матча РПЛ

Спорт-Экспресс 04:30
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«Арсенал» — «Спартак»: прогноз Александра Неценко на матч Российской Премьер-Лиги

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