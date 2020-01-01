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Сегодня начнется 25 тур РПЛ. В Москве супердерби ЦСКА и «Спартака»
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30 июня стартует 25 тур российской футбольной Премьер-лиги.В источнике
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Чемпионат России. ЦСКА примет «Спартак», «Локомотив» дома играет с «Крыльями Советов»

Sports.ru 04:20
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Кто победит: ЦСКА или «Спартак»? Live с Дмитрием Комбаровым — в 11.30

Спорт-Экспресс 01:00
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Локомотив - Крылья Советов: где смотреть матч

Евро-футбол.ру вчера в 19:02
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