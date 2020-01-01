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Бомбардир.руБомбардир.ру
В РПЛ закрывается трансферное окно
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Сегодня, 21 февраля, в РПЛ официально закрывается зимнее трансферное окно. После полуночи российские клубы уже не смогут заявлять футболистов на турнир.В источнике
Подробнее о событии
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В РПЛ закрывается трансферное окно

Бомбардир.ру 05:16
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Сегодня в России закрывается трансферное окно

Sports.ru 03:55
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Окно закрывается, проблемные позиции остаются

Sportbox.RU 03:08
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