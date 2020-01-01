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Экс-форвард ЦСКА выступил в поддержку движения Black Lives Matter
Спорт-Экспресс
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Экс-игрок ЦСКА Сейду Думбия в инстаграме опубликовал пост в поддержку движения Black Lives Matter.В источнике
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Экс-форвард ЦСКА выступил в поддержку движения Black Lives Matter

Soccernews.ru 13:55
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Экс-игрок ЦСКА Думбия поддержал движение «Жизни чёрных важны»

Футбол России 13:47
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Wall Street встала на колено: как корпоративная Америка записалась в последователи Black Lives Matter

The Bell 13:34
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