НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ЧемпионатЧемпионат
Сейду Думбия поддержал движение Black Lives Matter
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Metaratings
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
  • Русские Афины
Бывший нападающий «Сьона» Сейду Думбия, известный в России по выступлению за ЦСКА, выступил в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»).В источнике
Подробнее о событии
alt

Экс-форвард ЦСКА выступил в поддержку движения Black Lives Matter

Soccernews.ru 13:55
alt

Экс-игрок ЦСКА Думбия поддержал движение «Жизни чёрных важны»

Футбол России 13:47
alt

Экс-форвард ЦСКА Думбия выступил против расизма

Metaratings 13:29
реклама
Главное
Новости