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Чемпион UFC Сехудо объявил о завершении карьеры
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Генри Сехудо объявил о завершении карьеры. Прославленный спортсмен хочет больше времени уделить семье. Об этом он заявил сразу после боя на турнире UFC 249.В источнике
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Генри Сехудо
американский борец
Я как хамелеон, я могу подстроиться под любую ситуацию. Хочу сказать спасибо своей команде. Я величайший боец за все времена. Но сейчас я хочу сказать, что завершаю свою карьеру. У меня появилась девушка и я хочу посвятить себя созданию семьи.
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