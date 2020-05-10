Генри Сехудо американский борец

Я как хамелеон, я могу подстроиться под любую ситуацию. Хочу сказать спасибо своей команде. Я величайший боец за все времена. Но сейчас я хочу сказать, что завершаю свою карьеру. У меня появилась девушка и я хочу посвятить себя созданию семьи.