Чемпион UFC Сехудо объявил о завершении карьеры
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Генри Сехудо объявил о завершении карьеры. Прославленный спортсмен хочет больше времени уделить семье. Об этом он заявил сразу после боя на турнире UFC 249.В источнике Я как хамелеон, я могу подстроиться под любую ситуацию. Хочу сказать спасибо своей команде. Я величайший боец за все времена. Но сейчас я хочу сказать, что завершаю свою карьеру. У меня появилась девушка и я хочу посвятить себя созданию семьи.