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«Сельта» Смолова одержала победу над «Реал Сосьедад»
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В матче 31-го тура Примеры «Сельта» на выезде одержала победу над «Реал Сосьедад». Встреча, проходившая на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне, завершилась победой гостей со счётом 1:0.В источнике
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«Сельта» победила «Реал Сосьедад», Смолов отыграл шесть минут и получил предупреждение

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«Сельта» обыграла «Реал Сосьедад», Смолов провел 6 минут и получил карточку

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«Сельта» победила «Реал Сосьедад», Смолов отыграл шесть минут и получил предупреждение

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