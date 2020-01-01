«Сельта» Смолова одержала победу над «Реал Сосьедад»

В матче 31-го тура Примеры «Сельта» на выезде одержала победу над «Реал Сосьедад». Встреча, проходившая на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне, завершилась победой гостей со счётом 1:0.