НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Сельта» и «Барселона» сыграли вничью. Смолов забил гол«Барселона» обыграет «Атлетико» в 33-м туре Примеры 30 июняВ «Сельте» раскритиковали игру Смолова в матче против «Барселоны»Тренер «Сельты» оценил игру Федора Смолова за испанский клуб«Севилья» продлила серию без поражений до 10 матчей, обыграв «Леганес»ГлавноеДубль Влашича принес ЦСКА победу над «Спартаком»Барселона — Атлетико 2:2 (2-й тайм)Дубль Фернандеша помог МЮ разгромить «Брайтон» в матче АПЛ«Сельта» Смолова потерпела разгромное поражение от «Мальорки»«Зенит»: Азмун второй раз оштрафован за нарушение самоизоляцииРИА Новости«Сельта» Смолова потерпела разгромное поражение от «Мальорки»Спорт-Экспресс13Спорт-ЭкспрессГазета.RuВести.RuSoccernews.ruИноПроСпортODDS.ruRT на русскомЕвро-футбол.руLiveSport.ruСпорт день за днемМатч ТВBookmaker-ratings.ruMetaratings"Сельта", за которую выступает футболист сборной России Федор Смолов, на выезде проиграла "Мальорке" в матче 33-го тура чемпионата Испании.В источнике Комментировать11Подробнее о событии «Мальорка» разгромила «Сельту» Смолова. Россиянин отыграл 50 минутODDS.ru 15:29«Сельта» Смолова разгромно уступила МальоркеГазета.Ru 15:59Примера. «Сельта» пропустила пять голов на Мальорке, Смолов провел на поле второй таймБомбардир.ру 15:36рекламаЕщё по теме«Сельта» и «Барселона» сыграли вничью. Смолов забил гол«Барселона» обыграет «Атлетико» в 33-м туре Примеры 30 июняВ «Сельте» раскритиковали игру Смолова в матче против «Барселоны»Тренер «Сельты» оценил игру Федора Смолова за испанский клуб«Севилья» продлила серию без поражений до 10 матчей, обыграв «Леганес»ГлавноеДубль Влашича принес ЦСКА победу над «Спартаком»Барселона — Атлетико 2:2 (2-й тайм)Дубль Фернандеша помог МЮ разгромить «Брайтон» в матче АПЛ«Сельта» Смолова потерпела разгромное поражение от «Мальорки»«Зенит»: Азмун второй раз оштрафован за нарушение самоизоляцииНовости