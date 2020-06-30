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«Сельта» Смолова потерпела разгромное поражение от «Мальорки»
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"Сельта", за которую выступает футболист сборной России Федор Смолов, на выезде проиграла "Мальорке" в матче 33-го тура чемпионата Испании.В источнике
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Подробнее о событии
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«Мальорка» разгромила «Сельту» Смолова. Россиянин отыграл 50 минут

ODDS.ru 15:29
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«Сельта» Смолова разгромно уступила Мальорке

Газета.Ru 15:59
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Примера. «Сельта» пропустила пять голов на Мальорке, Смолов провел на поле второй тайм

Бомбардир.ру 15:36
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