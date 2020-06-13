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«Сельта» Смолова проиграла «Вильярреалу» в матче чемпионата Испании
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"Сельта" проиграла "Вильярреалу" в матче чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 0:1.В источнике
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«Сельта» Федора Смолова проиграла «Вильярреалу» 0:1 в чемпионате Испании

Комсомольская правда 13:52
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Смолов в игре с «Вильярреалом»: вышел на 81-й минуте, отдал 2 паса, один раз обвел и не бил по воротам

Sports.ru 12:51
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«Сельта» проиграла «Вильярреалу», Смолов вышел на замену на 81-й минуте

Sport24.ru 12:59 
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