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«Сельта» сыграла вничью с «Гранадой», Смолов провел на поле 57 минут
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"Гранада" и "Сельта" сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 0:0. Российский нападающий клуба из Виго Федор Смолов вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 57-й минуте.В источнике
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Подробнее о событии
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«Сельта» со Смоловым не смогла обыграть «Гранаду»

Советский спорт вчера в 16:56 
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«Сельта» сыграла вничью с «Гранадой». Смолова заменили в начале второго тайма

Чемпионат вчера в 16:53
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Смолов против «Гранады»: 57 минут, 1 удар в створ, 11 точных передач и 3 неточных

Sports.ru вчера в 17:06
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