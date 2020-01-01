«Сельта» сыграла вничью с «Гранадой», Смолов провел на поле 57 минут

"Гранада" и "Сельта" сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 0:0. Российский нападающий клуба из Виго Федор Смолов вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 57-й минуте.