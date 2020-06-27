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«Сельта» и «Барселона» сыграли вничью. Смолов забил гол
Футбол России
  • Известия0:33
  • Piter.tv0:17
На минувших выходных, 27 июня в рамках 32-го тура испанской Примеры состоялась встреча "Сельты" и "Барслоны", которая завершилась со счётом 2:2.В источнике
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