НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеНурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Макгрегора«Локомотив» ожидает прибытие Николича на следующей неделеМинистр спорта МО рассказал о слиянии «Химок» и «Родины»Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка«Барселона» перевела Артура в дублирующий составСоветский спорт«Сельта» хочет продлить аренду Смолова до окончания сезонаSports.ru14Sports.ruСпорт БИЗНЕС OnlineФутбол РоссииЕвро-футбол.руBookmaker-ratings.ruРБКRT на русскомСпорт-ЭкспрессМатч ТВНева СпортСпорт день за днемLiveSport.ruГазета.RuВести.RuНапомним, что Смолов перешел в Сельту в январе из московского Локомотива на правах аренды до окончания нынешнего сезона.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Сельта» рассчитывает, что Смолов останется до конца сезонаSports.ru 05:44Faro de Vigo: «Сельта» хочет продлить аренду Смолова до фактического завершения сезонаСпорт-Экспресс 03:58СМИ: «Сельта» хочет продлить аренду Смолова до окончания сезонаРИА Новости 03:45рекламаГлавноеНурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Макгрегора«Локомотив» ожидает прибытие Николича на следующей неделеМинистр спорта МО рассказал о слиянии «Химок» и «Родины»Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка«Барселона» перевела Артура в дублирующий составНовости