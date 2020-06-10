«Сельта» может выкупить Смолова у «Локомотива»

Как сообщает «Советский спорт», испанский клуб рассчитывает летом оформить полноценный трансфер 30-летнего форварда и в данный момент обсуждает условия перехода с руководством «Локомотива». Напомним, что за время выступления Смолов провел шесть матчей за клуб из Виго, записав на свой счет один гол.