«Сельта» может выкупить Смолова у «Локомотива»
Как сообщает «Советский спорт», испанский клуб рассчитывает летом оформить полноценный трансфер 30-летнего форварда и в данный момент обсуждает условия перехода с руководством «Локомотива». Напомним, что за время выступления Смолов провел шесть матчей за клуб из Виго, записав на свой счет один гол.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», «Сельта» и «Локомотив» ведут переговоры о полноценном трансфере нападающего московского клуба Фёдора Смолова. Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды.
Советский спорт вчера в 13:10