«Локомотив» оценивает Смолова в 8 млн евро, «Сельта» предлагает 6,5
По информации телеграм-канала "Футбольный Биги", "Локомотив" планирует получить за игрока 8 млн евро. "Сельта" готова предложить 6,5 млн плюс бонусы.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», «Сельта» и «Локомотив» ведут переговоры о полноценном трансфере нападающего московского клуба Фёдора Смолова. Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды.
Советский спорт вчера в 13:10