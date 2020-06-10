«Сельта» намерена выкупить трансфер Смолова у «Локомотива»
«Сельта» может выкупить контракт российского нападающего Федора Смолова у «Локомотива». Как сообщает источник, сейчас «Сельта» и «Локомотив» находятся в стадии переговоров по этому вопросу. Напомним, Смолов защищает цвета «Сельты» с зимы этого года, куда перешел на правах арендного соглашения.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», «Сельта» и «Локомотив» ведут переговоры о полноценном трансфере нападающего московского клуба Фёдора Смолова. Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды.
Советский спорт вчера в 13:10