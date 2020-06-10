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«Сельта» намерена выкупить трансфер Смолова у «Локомотива»
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«Сельта» может выкупить контракт российского нападающего Федора Смолова у «Локомотива». Как сообщает источник, сейчас «Сельта» и «Локомотив» находятся в стадии переговоров по этому вопросу. Напомним, Смолов защищает цвета «Сельты» с зимы этого года, куда перешел на правах арендного соглашения.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Сельта» намерена выкупить трансфер Фёдора Смолова

Как стало известно «Чемпионату», «Сельта» и «Локомотив» ведут переговоры о полноценном трансфере нападающего московского клуба Фёдора Смолова. Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды.
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