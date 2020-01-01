НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Vprognoze.ruVprognoze.ru
«Сельта» намерена выкупить трансфер Смолова у «Локомотива»
BetOn
  • BetOn
  • ГЛАС.RU
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
  • RT на русском
  • Soccer.ru
  • Metaratings
  • Футбол России
  • Нева Спорт
  • Sportbox.RU
  • Вести.Ru
«Сельта» может выкупить контракт российского нападающего Федора Смолова у «Локомотива». Как сообщает источник, сейчас «Сельта» и «Локомотив» находятся в стадии переговоров по этому вопросу. Напомним, Смолов защищает цвета «Сельты» с зимы этого года, куда перешел на правах арендного соглашения.В источнике
1
С чего всё начиналось
alt

«Сельта» намерена выкупить трансфер Фёдора Смолова

Как стало известно «Чемпионату», «Сельта» и «Локомотив» ведут переговоры о полноценном трансфере нападающего московского клуба Фёдора Смолова. Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды.
Чемпионат 03:05
Подробнее о событии
alt

«Сельта» намерена выкупить Смолова у «Локомотива»

Sports.ru 03:59
alt

СМИ: «Сельта» хочет выкупить Смолова у «Локомотива»

Советский спорт 03:58
alt

Источник: «Сельта» выкупит Смолова у «Локомотива»

Sport.ru 03:43
реклама
Главное
Новости