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«Сельта» не оштрафовала Смолова за отъезд из Испании
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Агент нападающего Федора Смолова Герман Ткаченко заявил, что «Сельта» не оштрафовала россиянина за нарушение самоизоляции. В апреле 30-летний форвард покинул Испанию и вернулся в Россию. Вечером 4 мая Смолов прилетел в Виго и через неделю приступил к индивидуальным тренировкам на базе «Сельты».В источнике
С чего всё начиналось
Ранее газета Mundo Deportivo написала со ссылкой на радиостанцию Galega, что другой легионер «Сельты», датчанин Пионе Систо, также возвращавшийся на родину во время вызванной пандемией паузы в Ла Лиге, получил штраф в €60 тыс.
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Sport.ru 11:58
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