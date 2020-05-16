«Сельта» не оштрафовала Смолова за отъезд из Испании
Агент нападающего Федора Смолова Герман Ткаченко заявил, что «Сельта» не оштрафовала россиянина за нарушение самоизоляции. В апреле 30-летний форвард покинул Испанию и вернулся в Россию. Вечером 4 мая Смолов прилетел в Виго и через неделю приступил к индивидуальным тренировкам на базе «Сельты».В источнике
С чего всё начиналось
Ранее газета Mundo Deportivo написала со ссылкой на радиостанцию Galega, что другой легионер «Сельты», датчанин Пионе Систо, также возвращавшийся на родину во время вызванной пандемией паузы в Ла Лиге, получил штраф в €60 тыс.