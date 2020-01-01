НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеДзюба ответил обвинившему «Зенит» в подкупе судьи фанату «Спартака»В ХК «Авангард» сообщили о положительных тестах на коронавирус«Спартак» ведет переговоры по личному контракту с УруновымДва клуба РПЛ предложили контракт Александру КокоринуРоналду побил рекорд Андрея Шевченко в чемпионате ИталииCT news«Сельта» не станет выкупать права на форварда «Локомотива» СмоловаPravda.Ru23Pravda.RuBetOnОбщественная служба новостейФутбол РоссииBookmaker-ratings.ruODDS.ruСпорт-ЭкспрессРБК спортiReactorSoccernews.ruРидусРоссийская газетаLiveResult.RuSoccer.ruГазета.RuКубанские новостиSM NewsНародные новостиИА ХакасияNewInformМатч ТВLiveSport.ruЕвро-футбол.руСтоит отметить, что Смолов перешел из российского клуба «Локомотив» в «Сельту» прошлой зимой. Контракт на аренду с футболистом был заключен на полгода.В источнике Комментировать97Подробнее о событии «Локомотив» будет рад возвращению Смолова, но может попросить форварда о снижении зарплатыBetOn 04:52Испанские СМИ сообщили, что «Сельта» не будет выкупать СмоловаМатч ТВ вчера в 15:24EFE: «Сельта» отказалась выкупать СмоловаSport.ru вчера в 15:14рекламаГлавноеДзюба ответил обвинившему «Зенит» в подкупе судьи фанату «Спартака»В ХК «Авангард» сообщили о положительных тестах на коронавирус«Спартак» ведет переговоры по личному контракту с УруновымДва клуба РПЛ предложили контракт Александру КокоринуРоналду побил рекорд Андрея Шевченко в чемпионате ИталииНовости