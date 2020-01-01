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«Сельта» не станет выкупать права на форварда «Локомотива» Смолова
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Стоит отметить, что Смолов перешел из российского клуба «Локомотив» в «Сельту» прошлой зимой. Контракт на аренду с футболистом был заключен на полгода.В источнике
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Подробнее о событии
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«Локомотив» будет рад возвращению Смолова, но может попросить форварда о снижении зарплаты

BetOn 04:52
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Испанские СМИ сообщили, что «Сельта» не будет выкупать Смолова

Матч ТВ вчера в 15:24
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EFE: «Сельта» отказалась выкупать Смолова

Sport.ru вчера в 15:14
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