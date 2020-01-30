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Испанская «Сельта» объявила о переходе Федора Смолова
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Нападающий московского "Локомотива" и сборной России Федор Смолов на правах аренды до конца текущего сезона перешел в испанский футбольный клуб "Сельта".В источнике
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