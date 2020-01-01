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«Сельта» официально представила Смолова
ИноПроСпорт
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"Сельта" провела презентацию российского нападающего Федора Смолова. Ранее игрок прошел медосмотр и подписал контракт с клубом. До конца сезона футболист будет выступать на правах аренды.В источнике
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«Сельта» официально объявила о подписании контракта со Смоловым

Советский спорт 09:47 
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«Сельта» презентовала Смолова

Sportbox.RU 08:52
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Смолов подписал контракт с «Сельтой» и получил 9-й номер

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